Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США уничтожили два своих самолета MC-130J во время спасения пилота в Иране

Во время операции по спасению пилота в Иране США уничтожили два своих самолёта MC-130J, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным издания, речь идёт о миссии после крушения американского истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Ранее The Washington Post сообщала, что на борту находились два пилота, одного из них удалось эвакуировать, утверждал телеканал CBS.

В иранском командовании «Хатам аль-Анбия» заявили, что попытка спасти второго пилота провалилась. По их версии, иранские военные сбили два вертолёта UH-60 Black Hawk и самолёт поддержки C-130.

«Американский чиновник заявил, что США уничтожили два своих самолета MC-130J во время спасательной операции», — отмечает издание, добавляя, что причины инцидента не раскрываются.

По данным газеты, стоимость каждого такого самолёта превышает 100 миллионов долларов. Иранская сторона, в свою очередь, публиковала фотографии с обломками, предположительно, как минимум одного из них.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше