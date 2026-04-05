США уничтожили два своих самолета MC-130J во время спасения пилота в Иране

Во время операции по спасению пилота в Иране США уничтожили два своих самолёта MC-130J, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, речь идёт о миссии после крушения американского истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle. Ранее The Washington Post сообщала, что на борту находились два пилота, одного из них удалось эвакуировать, утверждал телеканал CBS.
В иранском командовании «Хатам аль-Анбия» заявили, что попытка спасти второго пилота провалилась. По их версии, иранские военные сбили два вертолёта UH-60 Black Hawk и самолёт поддержки C-130.
«Американский чиновник заявил, что США уничтожили два своих самолета MC-130J во время спасательной операции», — отмечает издание, добавляя, что причины инцидента не раскрываются.
По данным газеты, стоимость каждого такого самолёта превышает 100 миллионов долларов. Иранская сторона, в свою очередь, публиковала фотографии с обломками, предположительно, как минимум одного из них.
