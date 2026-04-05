Постпредство Ирана: Трамп намерен совершить военное преступление

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — говорится в сообщении постпредства в соцсети Х.
Ранее президент США пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае отказа открыть Ормузский пролив к 7 апреля.
Также Трамп заявил, что США и Иран могут заключить соглашение в понедельник, 6 апреля.
Официальный представитель Генерального штаба ВС иранской армии Абольфазль Шекарчи предупреждал, что Ормузский пролив останется закрыт для США и Израиля на длительный срок.