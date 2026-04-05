Постпредство Ирана: Трамп намерен совершить военное преступление

Высказывания американского лидера Дональда Трампа свидетельствуют о намерениях США совершить военное преступление. Об этом заявило постпредство Ирана при ООН.

Источник: Reuters

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — говорится в сообщении постпредства в соцсети Х.

Ранее президент США пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае отказа открыть Ормузский пролив к 7 апреля.

Также Трамп заявил, что США и Иран могут заключить соглашение в понедельник, 6 апреля.

Официальный представитель Генерального штаба ВС иранской армии Абольфазль Шекарчи предупреждал, что Ормузский пролив останется закрыт для США и Израиля на длительный срок.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше