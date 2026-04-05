Ровно в три утра: Трамп назвал дату начала «иранского ада»

Президент США Дональд Трамп официально обозначил время, когда Вашингтон намерен перейти к невиданным ударам по территории Ирана. В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома опубликовал пост, в котором указал точную дату и время начала военной операции: вторник, 20:00 по восточному времени (среда, 03:00 по московскому времени). Ранее Трамп предупреждал Тегеран, что дает 48 часов на разблокировку Ормузского пролива, а в противном случае «все разнесет к чертям».
В своих сообщениях, изобилующих нецензурной лексикой, Трамп пообещал, что предстоящий вторник станет для Исламской Республики «днем электростанций и мостов», а инфраструктура страны будет уничтожена.
Кроме этого сообщалось, что Трамп выражал готовность «разнести все к чертям» и взять под контроль нефтяные ресурсы Ирана, если сделка не будет заключена в кратчайшие сроки.
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.