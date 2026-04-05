Atlantic назвал тяжелым ударом по Европе конфликт на Ближнем Востоке

«Для европейских друзей и союзников Америки война с Ираном обернулась тяжелейшим стратегическим ударом. Иранская война помогает России (материально и психологически) и наносит ущерб Украине», — сказано в публикации.
В статье отмечается, что основные запасы американских перехватчиков ПВО уходят странам Персидского залива, что создает дефицит для Киева.
Британская газета The Sunday Times в этот же день заявила, что на Украине истощаются запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский 17 марта сообщил, что Украина из-за конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие 1−3 месяца может столкнуться с острым дефицитом ракет PAC-3 для ЗРК Patriot. Ситуация вокруг Ирана усиливает глобальный дефицит систем ПВО и ракет к ним, поскольку спрос значительно превышает производство.