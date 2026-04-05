ABC: Трамп утверждает, что война с Ираном закончится в течение нескольких дней

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о возможности переносов срока заключения соглашения с Ираном. «Не хочу об этом говорить, у них полно времени, чтобы заключить сделку. Если они не хотят заключить сделку, то вся их страна исчезнет», — привела Скотт слова главы американской администрации, который добавил, что у США «очень мало» ограничений относительно действий в отношении Ирана.