ABC: Трамп утверждает, что война с Ираном закончится в течение нескольких дней

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в интервью с телеканалом ABC выступил с утверждением, что конфликт с Ираном должен прекратиться в течение нескольких дней.

Источник: Reuters

«Он сказал мне, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель», — привела выдержку из своего разговора с американским лидером журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт на своей странице в X.

Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о возможности переносов срока заключения соглашения с Ираном. «Не хочу об этом говорить, у них полно времени, чтобы заключить сделку. Если они не хотят заключить сделку, то вся их страна исчезнет», — привела Скотт слова главы американской администрации, который добавил, что у США «очень мало» ограничений относительно действий в отношении Ирана.

Ранее президент США написал в Truth Social, что «вторник станет для Ирана одновременно днем электростанций и мостов», если к 6 апреля Ормузский пролив не будет открыт.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше