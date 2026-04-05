ABC: Трамп утверждает, что война с Ираном закончится в течение нескольких дней

«Он сказал мне, что конфликт должен закончиться в течение нескольких дней, а не недель», — привела выдержку из своего разговора с американским лидером журналистка телеканала ABC Рэйчел Скотт на своей странице в X.
Глава Белого дома отказался отвечать на вопрос о возможности переносов срока заключения соглашения с Ираном. «Не хочу об этом говорить, у них полно времени, чтобы заключить сделку. Если они не хотят заключить сделку, то вся их страна исчезнет», — привела Скотт слова главы американской администрации, который добавил, что у США «очень мало» ограничений относительно действий в отношении Ирана.
Ранее президент США написал в Truth Social, что «вторник станет для Ирана одновременно днем электростанций и мостов», если к 6 апреля Ормузский пролив не будет открыт.