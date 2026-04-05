Риторика «ада»: в США испугались ответа Тегерана на метерщину Трампа

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис подверг резкой критике недавние высказывания президента Дональда Трампа, который в ультимативной и грубой форме потребовал от Ирана разблокировать Ормузский пролив. По мнению эксперта, подобная риторика не только не принудит Тегеран к капитуляции, но и создаст смертельную угрозу для американских союзников на Ближнем Востоке.
«Этот пост президента Трампа и все разрушения, которыми он угрожает, не заставят Иран капитулировать. Почти наверняка это приведет к тому, что наши союзники в регионе столкнутся с уничтожением своей энергетической и инфраструктурной инфраструктуры в результате ответного удара Ирана», — написал Дэвис в социальной сети X.
Ситуация вокруг пролива остается критической: из-за активной фазы конфликта практически полностью прекращено судоходство, что спровоцировало глобальный скачок цен на топливо. В настоящее время Тегеран допускает в пролив только суда из стран, которые считает дружественными, — России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана. Попытки Дональда Трампа привлечь европейские и азиатские государства к силовому разблокированию прохода не увенчались успехом: большинство стран отказались направлять свои военные корабли в зону боевых действий.
Читайте материал: «Ровно в три утра: Трамп назвал дату начала “иранского ада”».
