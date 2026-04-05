Трамп: война США с Ираном была проверкой для НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Предложение США к союзникам по НАТО принять участие в военной операции против Ирана было не чем иным, как проверкой американскими властями Североатлантического альянса. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC президент США Дональд Трамп.

«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так? Они [НАТО] представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — привела в X слова американского лидера журналист телеканала Рэйчел Скотт.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше