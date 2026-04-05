Трамп: война США с Ираном была проверкой для НАТО

«Я делал это в качестве проверки. Мне это не нужно, ведь так? Они [НАТО] представляют из себя бумажного тигра, у них нет кораблей, ничего нет, и [президент России Владимир] Путин абсолютно их не боится», — привела в X слова американского лидера журналист телеканала Рэйчел Скотт.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.