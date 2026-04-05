Дания разработала план диверсий в Гренландии, пишут СМИ

«По имеющимся данным, датские спецназовцы разработали план по выводу из строя взлетно-посадочных полос Гренландии в случае военного вмешательства США, что значительно затруднило бы высадку большого количества войск», — пишет издание.
Газета подчеркивает, что план диверсионной операции Дании не был направлен на разгром американских военных, а был призван лишить их легкого способа высадки и повысить стоимость возможной военной операции, чтобы оказать значительный психологический эффект.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.