Трамп заявил, что использовал конфликт США с Ираном как «проверку для НАТО»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обратился к союзникам США по НАТО с просьбой участвовать в конфликте с Ираном, чтобы «проверить» страны блока.

Трамп, которого цитирует один из корреспондентов телекомпании ABC, сказал, что Североатлантический альянс является «бумажным тигром», у которого «нет кораблей».

Также президент США сказал, что президент России Владимир Путин абсолютно не боится государств-членов блока.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Интернет в Иране остается отключен рекордные 37 суток».

