Власти Чукотки передали Лукашенко карту свободных золотых рудников, предложив их для разработки Беларусью

Власти Чукотки передали президенту Александру Лукашенко карту свободных золотых рудников, предложив их для разработки компаниями республики, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Заместитель губернатора — начальник департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа России Антон Яремчук отметил:
«Мы показали и обсудили карту свободных участков из нераспределенного фонда недр, которые могут быть интересны для разработки белорусским компаниям. Александру Григорьевичу карту передали, надеемся, будет отклик».
Также на встрече с руководством округа Лукашенко сказал, что президент России Владимир Путин приглашал его «махнуть» на Чукотку, а еще назвал белорусского министра — не чужого человека в тех краях.