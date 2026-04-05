МИД Ирана заявил, что США лгут, когда утверждают, что хотят помочь иранцам

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телекомпании SNN заявил, что власти США лгут, утверждая, что стремятся помочь иранскому народу.

Также Багаи сказал, что угрозы американских властей об ударах по энергетической инфраструктуре Иран считает преступными.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.

Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Интернет в Иране остается отключен рекордные 37 суток».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
