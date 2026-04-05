Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Китай создал авиационную загадку, закрыв небо на 40 дней

Китай создал авиационную загадку, закрыв воздушное пространство у побережья на 40 дней. Эксперты допускают подготовку к военной активности.

Источник: Аргументы и факты

Китай ввел масштабные ограничения в воздушном пространстве у восточного побережья, которые будут действовать около 40 дней. Как пишет The Wall Street Journal, такие меры могут свидетельствовать о подготовке к военной активности.

Ограничения действуют с 27 марта по 6 мая. Китайские власти распространили уведомления для пилотов, аналогичные предупреждениям о военных учениях. Они информируют о временных опасностях и закрытых зонах в воздушном пространстве.

Зарезервированные районы охватывают обширную территорию — больше площади Тайваня. Ограничения распространяются на прибрежные зоны к северу и югу от Шанхая и тянутся от Желтого моря, граничащего с Южной Кореей, до Восточно-Китайского моря вблизи Японии.

Эксперты обращают внимание на необычную длительность ограничений. «Особенно примечательна необычайно длительная продолжительность в 40 дней — и отсутствие каких-либо объявленных учений», — заявил специалист Стэнфордского университета Рэй Пауэлл.

По его словам, такие меры могут говорить не о разовых маневрах, а о поддержании постоянной оперативной готовности.

Другие аналитики считают, что ограничения могут быть связаны с отработкой сценариев возможного конфликта вокруг Тайваня. Директор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Кристофер Шарман отметил, что закрытое пространство может использоваться для тренировок воздушных боев и контроля маршрутов.

Ранее сообщалось, что китайские компании начали предлагать на рынке данные о перемещениях американских военных с использованием спутников и технологий искусственного интеллекта, что вызывает обеспокоенность в США.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
