WSJ: Китай создал авиационную загадку, закрыв небо на 40 дней

Китай ввел масштабные ограничения в воздушном пространстве у восточного побережья, которые будут действовать около 40 дней. Как пишет The Wall Street Journal, такие меры могут свидетельствовать о подготовке к военной активности.
Ограничения действуют с 27 марта по 6 мая. Китайские власти распространили уведомления для пилотов, аналогичные предупреждениям о военных учениях. Они информируют о временных опасностях и закрытых зонах в воздушном пространстве.
Зарезервированные районы охватывают обширную территорию — больше площади Тайваня. Ограничения распространяются на прибрежные зоны к северу и югу от Шанхая и тянутся от Желтого моря, граничащего с Южной Кореей, до Восточно-Китайского моря вблизи Японии.
Эксперты обращают внимание на необычную длительность ограничений. «Особенно примечательна необычайно длительная продолжительность в 40 дней — и отсутствие каких-либо объявленных учений», — заявил специалист Стэнфордского университета Рэй Пауэлл.
По его словам, такие меры могут говорить не о разовых маневрах, а о поддержании постоянной оперативной готовности.
Другие аналитики считают, что ограничения могут быть связаны с отработкой сценариев возможного конфликта вокруг Тайваня. Директор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Кристофер Шарман отметил, что закрытое пространство может использоваться для тренировок воздушных боев и контроля маршрутов.
Ранее сообщалось, что китайские компании начали предлагать на рынке данные о перемещениях американских военных с использованием спутников и технологий искусственного интеллекта, что вызывает обеспокоенность в США.