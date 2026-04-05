Лавров: Армения продемонстрировала понимание оглашенных Россией озабоченностей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Армения проявила понимание озвученных российской стороной озабоченностей, Москва будет смотреть на дальнейшие практические шаги Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» по итогам встречи лидеров РФ и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна.
«Понимание было проявлено», — отметил он, отвечая на вопрос о том, прислушалась ли армянская сторона к высказанным Россией озабоченностям.
«Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться», — добавил Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Зарубину указал, что общение Путина и Пашиняна в ходе встречи 1 апреля было «полезным, откровенным и необходимым», стороны донесли друг до друга позиции по широкому спектру актуальных вопросов двусторонней повестки.