Лавров: Армения продемонстрировала понимание оглашенных Россией озабоченностей

Глава МИД РФ заявил, что российские власти продолжат смотреть, как будут дальше развиваться отношения на практике.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Армения проявила понимание озвученных российской стороной озабоченностей, Москва будет смотреть на дальнейшие практические шаги Еревана. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» по итогам встречи лидеров РФ и Армении Владимира Путина и Никола Пашиняна.

«Понимание было проявлено», — отметил он, отвечая на вопрос о том, прислушалась ли армянская сторона к высказанным Россией озабоченностям.

«Будем смотреть, как дальше будут отношения на практике развиваться», — добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Зарубину указал, что общение Путина и Пашиняна в ходе встречи 1 апреля было «полезным, откровенным и необходимым», стороны донесли друг до друга позиции по широкому спектру актуальных вопросов двусторонней повестки.

