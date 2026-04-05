В Белгородской области доброволец народной дружины погиб при ударе ВСУ

В Белгородской области доброволец народной дружины погиб при ударе дрона ВСУ.

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Доброволец народной дружины погиб в результате удара дрона ВСУ в селе Берёзовка в Борисовском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В селе Берёзовка Борисовского округа в результате удара дрона ВСУ погиб доброволец народной дружины», — написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Уточняется, что мужчину в тяжёлом состоянии доставили в Борисовскую центральную районную больницу, врачи боролись за его жизнь, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

«Выражаю искренние слова соболезнования родным, близким и коллегам погибшего», — добавил губернатор.