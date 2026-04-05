В Азовском море организовали поиски двух пропавших моряков сухогруза

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Организованы поиски двух моряков, пропавших с потерпевшего крушение в Азовском море сухогруза, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Поиски пропавших моряков, конечно, организованы — сейчас это главная задача. Работают все профильные службы, и если людей еще можно найти, их обязательно найдут», — сказал Василенко агентству.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз, атакованный украинским БПЛА, потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба еще двух человек остается неизвестной.