Трамп рассказал, почему чуть не сорвались поиски летчика в Иране

Трамп заявил, что поиски пилота F-15 в Иране чуть не сорвались из-за религиозного сообщения. Операция сопровождалась обстрелами.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция по поиску второго пилота сбитого в Иране истребителя F-15 едва не сорвалась. По его словам, причиной стали сомнения из-за религиозного сообщения летчика.

Трамп сообщил, что после катапультирования пилот передал по радио «необычное сообщение» с восхвалением Бога. «Сказанное им звучало как что-то, что сказал бы мусульманин», — отметил он. В связи с этим возникли подозрения, что сигнал могли передавать иранские военные, чтобы заманить спасателей в ловушку.

Позже американскую сторону заверили, что пилот действительно был религиозным человеком, после чего поисковая операция продолжилась.

По данным Трампа, истребитель F-15 был сбит иранскими силами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Один из пилотов был найден вскоре после крушения, второго обнаружили позже — он укрывался в горной местности и передал координаты с помощью технических средств.

Операция по спасению проходила в сложных условиях. Сообщалось, что американские вертолеты и самолеты подвергались обстрелу, один из вертолетов получил повреждения, но смог вернуться на базу.

Ранее иранские СМИ заявляли, что операция США по эвакуации пилота провалилась. В частности, агентство Tasnim сообщало об уничтожении американской техники, однако эти данные не были независимо подтверждены.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше