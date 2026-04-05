В Иране заявили, что не столкнутся с дефицитом ракет, даже через год конфликта

Член комитета по безопасности иранского парламента Алаэддин Боруджерди заявил, что армия страны не столкнется с недостатком ракет или других стратегических материалов даже если вооруженный конфликт будет продолжаться «месяцы или годы».
Депутат, которого цитирует телекомпания Al Mayadeen заявил, что оборонные возможности армии страны устояли перед современным вооружением США.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.
Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер страны в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.