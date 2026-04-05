В Азовском море установили место крушение сухогруза

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Сухогруз с пшеницей потерпел крушение после атаки беспилотника ВСУ в 30 милях севернее Керчи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Сухогруз “Волго-Балт 138” с грузом пшеницы был атакован украинским беспилотником в Азовском море в 30 милях к северу от Керчи», — сказал Василенко.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз атакованный украинским БПЛА потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.