В Азовском море установили место крушение сухогруза

Василенко: ВСУ атаковали сухогруз в Азовском море в 30 милях к северу от Керчи.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Сухогруз с пшеницей потерпел крушение после атаки беспилотника ВСУ в 30 милях севернее Керчи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Сухогруз “Волго-Балт 138” с грузом пшеницы был атакован украинским беспилотником в Азовском море в 30 милях к северу от Керчи», — сказал Василенко.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что сухогруз атакованный украинским БПЛА потерпел крушение в Азовском море. Экипаж покинул тонущее судно и смог добраться до берега. Капитан сухогруза госпитализирован, остальным морякам оказана медицинская и психологическая помощь. При этом один член экипажа, старший помощник капитана, погиб, судьба ещё двух человек остается неизвестной.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
