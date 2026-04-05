В большей части Запорожской области восстановили электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Электроснабжение в значительной части Запорожской области восстановлено, работы по поэтапному подключению продолжаются, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий заявил, что аварийные отключения электроснабжения затронули восемь округов Запорожской области, а также Мелитополь и Бердянск, идут восстановительные работы.
«Удалось восстановить электроснабжение в значительной части региона. Специалисты продолжают работы по поэтапному подключению потребителей», — написал Балицкий в своем канале на платформа Мах.