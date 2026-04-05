«Мы проиграем». В США поразились дерзкому шагу Ирана

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За эскалацию конфликта на Ближнем Востоке заплатят обычные люди, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
«Трамп заявляет, что Иран должен капитулировать к вторнику, иначе он “взорвет все”. Иран требует компенсации как предварительного условия для открытия пролива. Это масштабная международная игра в “кто кого перехитрит”. Одно можно сказать наверняка: обычные люди заплатят за это. Мы проиграем, независимо от того, какое решение примут эти лидеры», — написал он.
По его мнению, единственный путь, по которому могут идти стороны конфликта — это усиление эскалации.
«Это только усугубит цену, которую заплатим все мы», — заключил Дэвис.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В марте Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что Вашингтон якобы передал Тегерану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности, на АЭС «Бушер».