Израиль заявил, что добивается в Ливане разоружения «Хезболлах»

«Цель разоружения “Хезболлах” определена как первостепенная задача. Это текущая задача, которая существовала еще до начала ведущейся сейчас операции. Операция “Рык льва” будет способствовать ее достижению. Как уже было сказано, мы будем продвигаться к этой цели за счет дальнейших оперативных достижений и мер, осуществляемых [израильским] политическим руководством, сохраняя при этом свободу действий военных для устранения угроз», — заявил генерал, высказывания которого распространила армейская пресс-служба.
Это заявление Замир сделал по итогам оперативного совещания в одном из приграничных районов Южного Ливана, где сейчас действуют израильские войска, отметили в пресс-службе.
В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяла на себя «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС еврейского государства начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее генерал Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни».
Помимо ударов с воздуха, израильская армия ведет бои на земле на ливанской территории. Изначально власти Израиля заявляли о намерении создать буферную зону в приграничных районах Южного Ливана, чтобы обезопасить северную часть Израиля от обстрелов. 31 марта министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что израильская армия планирует закрепиться в «зоне безопасности» на юге Ливана до реки Литани и не уйдет оттуда и после завершения операции против «Хезболлах». По словам Каца, все дома в ливанских приграничных поселках будут снесены, а 600 тыс. жителей Южного Ливана, эвакуировавшихся на север, не смогут вернуться в родные места «до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля».