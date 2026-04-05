Израиль заявил, что добивается в Ливане разоружения «Хезболлах»

Помимо ударов с воздуха, израильская армия ведет бои на земле на ливанской территории. Изначально власти Израиля заявляли о намерении создать буферную зону в приграничных районах Южного Ливана, чтобы обезопасить северную часть Израиля от обстрелов. 31 марта министр обороны еврейского государства Исраэль Кац объявил, что израильская армия планирует закрепиться в «зоне безопасности» на юге Ливана до реки Литани и не уйдет оттуда и после завершения операции против «Хезболлах». По словам Каца, все дома в ливанских приграничных поселках будут снесены, а 600 тыс. жителей Южного Ливана, эвакуировавшихся на север, не смогут вернуться в родные места «до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность жителей севера Израиля».