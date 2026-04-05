В Краснодарском крае на территории двух предприятий упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника Вооружённых сил Украины упали в посёлке Волна в Краснодарском крае, пострадал мирный житель.

Также сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по сельскохозяйственной технике вблизи села Коханое в Запорожской области. В результате атаки погибли два агрария, ещё один ранен.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше