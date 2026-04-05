В Краснодарском крае на территории двух предприятий упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что обломки беспилотника Вооружённых сил Украины упали в посёлке Волна в Краснодарском крае, пострадал мирный житель.
Также сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по сельскохозяйственной технике вблизи села Коханое в Запорожской области. В результате атаки погибли два агрария, ещё один ранен.
