Два человека, которых вытащили из реки в Дагестане, умерли

Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе, умерли.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Ранее руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семь человек, в том числе беременную женщину, вытащили из воды спасатели и местные жители.

«Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», — сказал собеседник агентства.