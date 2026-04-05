Два человека, которых вытащили из реки в Дагестане, умерли

МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Женщина и ребенок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В воскресенье сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между поселками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Ранее руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов сообщал, что семь человек, в том числе беременную женщину, вытащили из воды спасатели и местные жители.
«Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать», — сказал собеседник агентства.