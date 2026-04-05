Украина и Сирия намерены возобновить работу посольств

Глава украинского МИД Андрей Сибига назвал это решение важным шагом в «укреплении партнерства» государств.

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Посольства Украины и Сирии будут снова открыты, соответственно, в Дамаске и Киеве. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы договорились в ближайшее время вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске. Это важный шаг в укреплении нашего партнерства», — написал Сибига в X.

Украинская делегация находится в Дамаске, Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и заявил в своем Telegram-канале, что они обсудили «все от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе до всех событий вокруг Ирана, энергетического и инфраструктурного сотрудничества».

