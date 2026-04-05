Украина и Сирия намерены возобновить работу посольств

Украинская делегация находится в Дамаске, Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и заявил в своем Telegram-канале, что они обсудили «все от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе до всех событий вокруг Ирана, энергетического и инфраструктурного сотрудничества».