В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности до утра

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье, следует из данных Гидрометцентра России.
Как уточняется, причиной желтого уровня погодной опасности стала ожидающаяся гололедица в вечерние и утренние часы.
Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 9 часов утра в Москве и 18 часов в Подмосковье.
Утром эксперты заявляли, что Москву и Московскую область может в ближайшее время ожидать похолодание. Местами температура может опуститься до отрицательных показателей.
