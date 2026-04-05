На Украине сотрудники военкомата задержали хореографа Амадора Лопеса

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине задержали известного хореографа и певца венесуэльского происхождения Амадора Лопеса, сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Украинского танцора Амадора Лопеса в начале апреля задержали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.). Хореографа остановили для проверки документов, после чего доставили в территориальный центр комплектования. Там ему вручили повестку», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас Лопес проходит процедуры, связанные с мобилизацией. Других подробностей о его статусе и дальнейшем распределении пока нет.
Лопес — известный танцор и хореограф, работавший с украинскими артистами и участвовавший в телевизионных проектах.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.