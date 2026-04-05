Глава парламента Ирана заявил, что Ближний Восток «сгорит дотла» из-за США

Ранее в Иране допустили открытие Ормузского пролива при условии компенсации ущерба от войны. По словам руководителя канцелярии президента Ирана Мехди Табатабаи, пролив будет полностью открыт только тогда, когда финансовый ущерб от агрессии США и Израиля полностью компенсируют. Ультиматум главы Белого дома он назвал отражением полного отчаяния и ярости.