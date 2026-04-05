Силы ПВО сбили семь воздушных целей над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. В Севастополе отразили атаку ВСУ, сбито семь воздушных целей над морем и разными районами города, предварительно, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили уже четвертую атаку ВСУ за это воскресенье. Сбито семь воздушных целей над морем и над разными районами города», — написал Развожаев в своем канале на платформе Мах.
По его словам, по предварительной информации, никто из людей не пострадал.