В Новороссийске обломки БПЛА попали в многоквартирный дом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фрагменты дрона ВСУ попали в жилой дом в Новороссийске, сообщил мэр Андрей Кравченко.
«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в публикации.
На базе школы развернули пункт временного размещения. В Восточном внутригородском районе вспыхнул пожар.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о падении обломков БПЛА на территории двух предприятий в Новороссийске, пострадавших нет.
