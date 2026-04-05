В Новороссийске обломки БПЛА попали в многоквартирный дом

Кравченко: в Новороссийске обломки БПЛА ВСУ повредили многоквартирный дом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фрагменты дрона ВСУ попали в жилой дом в Новороссийске, сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в публикации.

На базе школы развернули пункт временного размещения. В Восточном внутригородском районе вспыхнул пожар.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщал о падении обломков БПЛА на территории двух предприятий в Новороссийске, пострадавших нет.

Украинские боевики практически ежедневно пытаются бить по объектам на территории России, в том числе гражданским. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.

