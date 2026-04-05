Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Новороссийске в Южном внутригородском районе.
«Обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска. Информация по пострадавшим уточняется», — сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.
На базе школы № 29 развёрнут пункт временного размещения.
Также сообщалось, что в Краснодарском крае на территории двух предприятий упали обломки БПЛА.
