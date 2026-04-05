МИД Бахрейна: число проходящих по Ормузскому проливу танкеров сократилось на 90%

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив сократилось более чем на 90% с 28 февраля.
Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни, передаёт телеканал Al Hadath.
Он также подчеркнул, что кризис вокруг Ормузского пролива представляет реальную угрозу принципам международного права.
Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае отказа открыть Ормузский пролив к 7 апреля.
