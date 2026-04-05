МИД Бахрейна: число проходящих по Ормузскому проливу танкеров сократилось на 90%

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив сократилось более чем на 90% с 28 февраля.

Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни, передаёт телеканал Al Hadath.

Он также подчеркнул, что кризис вокруг Ормузского пролива представляет реальную угрозу принципам международного права.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае отказа открыть Ормузский пролив к 7 апреля.

Заместитель руководителя канцелярии президента Ирана Мехди Табатабаи в ответ на угрозы Трампа заявил, что пролив будет полностью открыт только после того, как финансовый ущерб от агрессии США и Израиля будет «полностью компенсирован».

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
