Бахрейн заявил, что число проходящих по Ормузу танкеров сократилось десятикратно

Руководитель МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что число нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив, снизилось, по меньшей мере, в десять раз по сравнению с периодом до вооруженного конфликта.

Руководитель МИД Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни заявил, что число нефтяных танкеров, пересекающих Ормузский пролив, снизилось, по меньшей мере, в десять раз по сравнению с периодом до вооруженного конфликта.

Министр заявил, что преодоление кризиса требует «срочных действий».

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

Читайте материал «Интернет в Иране остается отключен рекордные 37 суток».

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше