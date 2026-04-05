Дмитриев высмеял климатические цели ЕС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Методы достижения целей устойчивого развития ООН приведут граждан Европы к тотальным ограничениям, поделился мнением спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — иронично написал он в Х.
Дмитриев также упомянул, что ЕС достигнет большинства своих экологических целей уже в этом месяце и начнет испытывать на себе программу Net Zero (сохранение нулевого уровня выброса парниковых газов).
