Дмитриев иронично призвал ЕС отказаться от перелётов из-за роста цен на топливо

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично призвал жителей Евросоюза отказаться от авиаперелётов и поездок на автомобиле на фоне роста цен на топливо.
В соцсети X он подчеркнул, что уже в этом месяце ЕС сможет достичь значительной части своих «зелёных» целей.
«Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — отметил Дмитриев.
Ранее глава РФПИ рассказал, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.
Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил RT, что масштабный энергетический кризис в странах Европейского союза формировался на протяжении многих десятилетий из-за непродуманной политики местных властей.