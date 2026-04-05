AD: инцидент с трубопроводом показал, что Киев хочет отрезать ЕС от газа РФ

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о выявлении взрывного устройства рядом с трубопроводом, который соединяет страны и поставляет газ РФ. По его словам, поисковые подразделения обнаружили около объекта критической инфраструктуры взрывчатку, а также детонаторы для ее активации.