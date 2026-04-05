Инцидент с обнаружением взрывного устройства на сербском участке газопровода «Турецкий поток» показал, что Киев хочет отрезать Евросоюз от российских энергоносителей, пишет L AntiDiplomatico.
«После инцидентов с газопроводами “Северный поток” в Балтийском море он (“Турецкий поток” — прим. ред.) остался единственным стабильным коридором для поставок российского газа на европейский рынок. И именно поэтому киевский режим, спонсируемый своими западными хозяевами, теперь хочет нанести по нему удар», — сказано в материале.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану о выявлении взрывного устройства рядом с трубопроводом, который соединяет страны и поставляет газ РФ. По его словам, поисковые подразделения обнаружили около объекта критической инфраструктуры взрывчатку, а также детонаторы для ее активации.
Впоследствии директор сербского Военного агентства безопасности Джуро Йованич заявил, что диверсию на газопроводе планировал совершить иностранец.