El Al заявила об отмене регулярных рейсов до 18 апреля

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Израильская авиакомпания El Al сообщила, что отменяет все регулярные рейсы до 18 апреля включительно в связи с действующими в Израиле ограничениями.
«После объявления 5 апреля о предстоящем смягчении ограничений и в соответствии с решением властей Израиля в настоящее время действует экстренное расписание полетов, которое включает рейсы в ограниченное число пунктов назначения при ограниченном количестве пассажиров. В связи с ограничениями отменяются все регулярные рейсы, билеты на которые были проданы до начала операции “Рык льва” [против Ирана 28 февраля] с вылетом из Израиля до 18 апреля включительно, а также соответствующие обратные рейсы», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании. В El Al отметили, что в настоящее время в рамках экстренного расписания компания «выполняет отдельные рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Бангкок, Лондон, Париж, Рим и Афины».
5 апреля Министерство транспорта Израиля приняло решение увеличить с 6 апреля количество пассажиров на вылетающих из аэропорта Бен-Гурион рейсах до 100 человек вместо 80, сообщает газета The Times of Israel. По ее данным, прибывающие в Израиль рейсы выполняются без ограничений по количеству пассажиров. Вместе с тем, количество взлетов и посадок в аэропорту Бен-Гурион ограничено до одного в час, указывает издание. По данным газеты, в ближайшие дни Минтранс Израиля может увеличить частоту рейсов до двух в час.