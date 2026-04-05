El Al заявила об отмене регулярных рейсов до 18 апреля

«После объявления 5 апреля о предстоящем смягчении ограничений и в соответствии с решением властей Израиля в настоящее время действует экстренное расписание полетов, которое включает рейсы в ограниченное число пунктов назначения при ограниченном количестве пассажиров. В связи с ограничениями отменяются все регулярные рейсы, билеты на которые были проданы до начала операции “Рык льва” [против Ирана 28 февраля] с вылетом из Израиля до 18 апреля включительно, а также соответствующие обратные рейсы», — говорится в заявлении на сайте авиакомпании. В El Al отметили, что в настоящее время в рамках экстренного расписания компания «выполняет отдельные рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Бангкок, Лондон, Париж, Рим и Афины».