Средства ПВО за три часа уничтожили 148 украинских БПЛА над территорией России

Средства ПВО за три часа уничтожили 148 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели уничтожили над Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над Чёрным морем.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по сельскохозяйственной технике вблизи села Коханое в Запорожской области. В результате атаки погибли два агрария, ещё один ранен.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.