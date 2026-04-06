КСИР заявил, что проход через Ормузский пролив никогда не будет прежним

Особенно это касается США и Израиля, сообщили в Военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции.

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Режим прохода судов через Ормузский пролив никогда не будет прежним, особенно для США и Израиля. Об этом заявили в Военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для США и Израиля», — говорится в заявлении ВМС КСИР в X.

Отмечается, что ВМС КСИР «завершают оперативную подготовку к реализации плана иранских властей по установлению нового порядка в Персидском заливе».

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
