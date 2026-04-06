КСИР заявил, что проход через Ормузский пролив никогда не будет прежним

ТЕГЕРАН, 5 апреля. /ТАСС/. Режим прохода судов через Ормузский пролив никогда не будет прежним, особенно для США и Израиля. Об этом заявили в Военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).
«Ормузский пролив никогда не вернется к своему прежнему статусу, особенно для США и Израиля», — говорится в заявлении ВМС КСИР в X.
Отмечается, что ВМС КСИР «завершают оперативную подготовку к реализации плана иранских властей по установлению нового порядка в Персидском заливе».
