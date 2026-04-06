Рыбин назвал идеальную команду для Ротенберга

Тренер по развитию ХК «Сочи» Максим Рыбин высказал мнение, какую команду мог бы возглавить Роман Ротенберг.

«Считаю, что Ротенберг был бы хорошим главным тренером в какой-нибудь команде. Вижу его скорее тренером, чем на посту президента IIHF. Просто я знаю его и знаю, что он хочет быть тренером, а не генеральным менеджером. Идеальная команда для него? Мне кажется, что это очевидно — московское “Динамо”. Вполне возможно, что мы его увидим на этом посту», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

31 марта стало известно, что Роман Ротенберг претендует на пост главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает издание «Бизнес Online» со ссылкой на Telegram-канал «Mash на спорте».

Нынешний тренер команды Вячеслав Козлов может покинуть пост, а руководство уже ведёт переговоры с несколькими кандидатами.

Напомним, «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина, уступив одноимённому клубу из Минска в серии с общим счётом 0−4.