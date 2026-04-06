Старший лейтенант Горев уничтожил дрон «Баба-яга»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Гвардии старший лейтенант Иван Горев уничтожил украинский дрон «Баба-яга» из стрелкового оружия, после чего самостоятельно оборонял позицию от атак дронов-камикадзе ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Гаубичный взвод под командованием гвардии старшего лейтенанта Горева выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских позиций, живой силы и техники противника на важном тактическом направлении наступления наших войск. В этот момент противник зафиксировал расположение артиллерийского взвода и направил в сторону позиции гексакоптер типа “Баба-Яга”, который обнаружил оператор разведывательного дрона, о чем незамедлительно доложил командиру», — рассказали в ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что Горев приказал продолжить огонь по противнику, а сам, используя штатное оружие точными выстрелами, уничтожил вражеский дрон. «После чего Иван самостоятельно оборонял позицию от воздушных атак квадрокоптеров противника и осуществлял корректировку огня из полевых орудий», — говорится в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря профессиональным и уверенным действиям военнослужащего, а также слаженным действиям личного состава взвода было уничтожено три опорных пункта и два расчета FPV-дронов ВСУ. «Это позволило нашим войскам улучшить позиции по переднему краю», — добавили в Минобороны РФ.