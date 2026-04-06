Дмитриев иронично посоветовал европейцам ходить пешком

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично посоветовал жителям Европы воздержаться от авиаперелетов и пользования транспортом из-за подорожания топлива.
«Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих “зеленых” целей и станет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился», — говорится в Twitter Дмитриева. Затем следует совет «Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль».
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
