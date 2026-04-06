«Будапешт станет ещё более жёстким»: что может стоять за неудавшимся терактом против сербско-венгерского газопровода

Близ газопровода, соединяющего Белград и Будапешт, было обнаружено взрывное устройство, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По трубам идёт российский газ. Взрывчатку обнаружила сербская сторона. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, неудавшаяся диверсия квалифицируется как акт «нападения на суверенитет» республики. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, из-за попыток Венгрии защитить свой суверенитет в её отношении применяется силовой подход, апробированный на «Северных потоках». Опрошенные RT политологи не исключают, что в подрыве газопровода на фоне предстоящих выборов в Венгрии может быть заинтересован Киев.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вблизи газопровода, соединяющего Будапешт, Белград и Москву, было обнаружено взрывное устройство. Данные об инциденте ему передала сербская сторона.
«Сербские власти обнаружили мощное взрывное устройство, а также оборудование, необходимое для его детонации, на объекте критически важной газовой инфраструктуры, соединяющей Сербию и Венгрию. Ведётся расследование», — написал Орбан на своей странице в соцсети X.
«Венгрию хотят лишить суверенитета».
Подробностями произошедшего также поделился сербский лидер Александр Вучич. О неудавшейся диверсии он рассказал прессе во время осмотра строительства инфраструктуры для международной выставки «Экспо-2027».
«Служебные собаки и наша армия и полиция нашли сегодня утром недалеко от посёлка Велебит в нескольких сотнях метров от газопровода, как его называют “Турецкий”, “Южный”, “Балканский” поток, два рюкзака, две большие упаковки взрывчатки с детонаторами, есть и другие следы, сейчас на месте проводится осмотр», — цитирует Вучича РИА Новости.
Президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии обратил внимание на то, что в случае подрыва пострадали бы обе страны, а Сербия «беспощадно расправится со всеми», кто покушается на жизненно важные интересы республики.
«Мощность взрывчатки такова… что это могло поставить под угрозу многих людей. Нам удалось без каких-либо жертв предотвратить акцию против жизненно важных интересов Республики Сербия», — приводит слова Вучича ТАСС.
Напомним, в марте 2026 года сербская армия уже усилила охрану газопровода и его главной компрессорной станции в посёлке Жабари. В 2025 году по «Турецкому потоку» и его веткам на территории Болгарии, Сербии и Венгрии из России поступило свыше 7 млрд куб. м газа.
Ситуацию прокомментировал и глава венгерского МИД Петер Сийярто. В своём обращении он напомнил, что в последние недели против Будапешта развёрнута нефтяная блокада со стороны Киева, который перекрыл транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Министр также подчеркнул, что Украина уже совершала атаки на «Турецкий поток» ранее. 2 апреля ВСУ пытались повредить компрессорную станцию «Русская», а перед этим станции «Береговая» и «Казачья» на юге России.
«И вот сегодня ещё один случай… Мы самым решительным образом осуждаем новое нападение на наш суверенитет, потому что нападение на безопасность нашего энергоснабжения не может быть расценено иначе как нападение на наш суверенитет», — цитирует Сийярто ТАСС.
По итогам прошедшего Совета обороны глава венгерского МИД объявил, что Венгрия, Россия, Турция и Сербия договорились усилить защиту газопровода от возможных нападений со стороны Украины.
В свою очередь, в российском дипломатическом ведомстве ситуацию с «Турецким потоком» назвали результатом борьбы Венгрии за свой суверенитет.
«Венгрию хотят лишить суверенитета… Делают это разными способами», — отметила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако, по её словам, «Будапешт всему этому давал отпор».
«Тогда перешли к силовым сценариям, которые были апробированы на примере “Северных потоков” — 1 и — 2», — сказала Мария Захарова.
Схожим образом высказался и французский политик, глава правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Утечка газа в Балтийском море в результате подрыва газопроводов «Северный поток» в 2022 году.
«Неужели обнаружена новая диверсионная операция НАТО — Украины против критически важной энергетической инфраструктуры?! Похоже на “Северный поток”, — цитирует РИА Новости публикацию Филиппо в социальной сети Х.
«Звенья одной цепи».
Опрошенные RT эксперты связывают попытку подорвать сербский участок «Турецкого потока» с грядущими парламентскими выборами в Венгрии.
«Украинский интерес почти очевиден. Киев очень активно пытается помешать лидерству Орбана. Неудавшаяся диверсия укладывается в террористическую логику режима Зеленского. Очень показательно, что провокация состоялась фактически за неделю до выборов в Венгрии», — заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
Он также отметил, что выход из строя «Дружбы», блокировка Орбаном еврокредита на €90 млрд, запрет на поставки на Украину газа из Венгрии и новая провокация в Сербии связаны между собой.
«Это звенья одной цепи. Поскольку решить вопрос цивилизованно не получается, значит, нужно запугать. На Украине не понимают того, что у Венгрии есть чёткая позиция и национальные интересы в приоритете», — подчеркнул Ежов.
Напомним, Будапешт продолжает блокировать выделение Украине кредита на фоне нежелания Киева обеспечить работу нефтепровода «Дружба», остановленного в январе 2026 года. Технические специалисты со стороны Еврокомиссии так и не получили доступ к якобы повреждённому участку трубы и не смогли проверить её реальное состояние. После этого 25 марта Виктор Орбан объявил о прекращении транзита газа из Венгрии на Украину до тех пор, пока работа «Дружбы» не будет восстановлена.
Политолог-международник, эксперт по евро-атлантическим отношениям Владимир Оленченко предположил в беседе с RT, что главная задача киевского режима сейчас — запугать венгерское население и дестабилизировать политическую ситуацию в стране.
«Украинское руководство рассчитывает на грубую пропаганду и пытается вынудить венгров не голосовать за Орбана. Наверное, они полагают, что народ испугается и поддержит оппозицию. Однако оппозиция молчит, что говорит не в её пользу и не в пользу её отношений с киевскими властями», — рассуждает специалист.
По его мнению, деструктивные и провокационные действия режима Зеленского также могут быть направлены и на страны Европы.
«Смысл этого в том, чтобы втянуть ещё больше государств в украинский конфликт. Речь именно о прямом вовлечении, в частности, стран Восточной Европы. Возможно, они даже замахиваются на Францию, Италию и Великобританию. Венгрия — всего лишь часть фундамента украинского плана», — считает политолог.
«Они сильно ошибаются».
Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что добиться требуемой ему реакции от Венгрии Киеву, скорее всего, не удастся. По словам Дмитрия Ежова, у Орбана есть все основания и дальше сопротивляться внешнему давлению.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Будапешт, вероятно, станет ещё более жёстким. Если заказчики атаки действительно думали, что Орбан сейчас испугается и сдастся, то они очень сильно ошибаются. Тем более что теракт удалось предотвратить. Если окажется, что за этим действительно стоит Киев, то это ставит их в очень плохое положение. Ещё больше обострит и легитимизирует риторику Венгрии», — подчеркнул эксперт.
В свою очередь, Владимир Оленченко считает, что в случае подтверждения украинского следа в инциденте отношения между странами значительно ухудшатся.
«Действия должны быть радикальными и понятными для населения. Вероятнее всего, ещё сильнее снизится дипломатическая коммуникация. Кроме того, Орбан, вполне вероятно, будет требовать публичного обсуждения инцидента на уровне Еврокомиссии, что для Зеленского было бы крайне нежелательно», — подытожил политолог.