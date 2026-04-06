«Будапешт станет ещё более жёстким»: что может стоять за неудавшимся терактом против сербско-венгерского газопровода

Напомним, Будапешт продолжает блокировать выделение Украине кредита на фоне нежелания Киева обеспечить работу нефтепровода «Дружба», остановленного в январе 2026 года. Технические специалисты со стороны Еврокомиссии так и не получили доступ к якобы повреждённому участку трубы и не смогли проверить её реальное состояние. После этого 25 марта Виктор Орбан объявил о прекращении транзита газа из Венгрии на Украину до тех пор, пока работа «Дружбы» не будет восстановлена.