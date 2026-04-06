В Иране заявили, что любую наземную операцию США ожидает поражение

РАБАТ, 6 апреля. /ТАСС/. Любая наземная операция, предпринятая американскими силами на иранской территории, обречена на полный провал и поражение от армии Ирана и взаимодействующего с ней народного ополчения. С таким предупреждением выступил генеральный штаб вооруженных сил исламской республики.