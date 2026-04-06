Посол Келин: Британия заинтересована в усилении конфликта на Украине

Посол России в Великобритании отметил, что недавние удары по гражданским объектам и населению в Брянске являются наглядным примером намерений Лондона.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Лондон заинтересован в интенсификации боевых действия на Украине, но никак не в спасении жизней в следствие вывода украинских войск из Донбасса. Такой сценарий британская сторона считает «подарком Москве», заявил «Известиям» посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Лондон, очевидно, заинтересован в повышении интенсивности боевых действий, — отметил он. — Недавние удары британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по гражданским объектам и населению в Брянске — наглядный этому пример».

По словам посла, британский след прослеживается и в атаках БПЛА на Ленинградскую область.

Келин также подчеркнул, что Великобритания не рассматривает вывод украинских войск из Донбасса безотносительно гарантий безопасности, такой сценарий развития событий в Лондоне называют «подарком Москве». «Хотя он мог бы привести к прекращению активной фазы конфликта и спасению жизней», — заметил дипломат.

В связи с этим Келин обратил внимание, что позиция Британии в вопросе украинского конфликта заключается в нанесении России как можно большего ущерба за счет Украины. «Они готовы воевать до некоего конца», — резюмировал он.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше