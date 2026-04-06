В Британии объявили о борьбе с ростом стоимости жизни из-за войны в Иране

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер объявил о мерах по облегчению положения британцев, которых затронет повышение стоимости жизни из-за последствий войны в Иране.
«В период международной неопределенности правительство сосредоточено на том, что важнее всего для людей внутри страны: снижении стоимости жизни уже сейчас и обеспечении лучшей готовности страны к будущим потрясениям», — отмечается в заявлении, распространенным канцелярией главы правительства.
Самое значительное изменение — снятие ограничений на пособия на детей. С 2017 года помощь от государства полагалась лишь двум первым детям, и дебаты по этому вопросу велись много лет. Как заметили в правительстве, эта мера «позволит вывести 450 тыс. детей из бедности».
Другие меры касаются дополнительной поддержки для покрытия растущих расходов пенсионеров и расширения прав работников.
На фоне войны в Иране средняя стоимость бензина в Великобритании за март выросла на ?0,2 ($0,3), до ?1,53 ($2,02) за литр неэтилированного бензина. Это стало самым высоким ежемесячным показателем за все время ведения статистики. При этом рост средней стоимости дизельного топлива в марте оказался еще более значительным — на ?0,4 ($0,5), до ?1,83 ($2,41) за литр. По оценкам, из-за сильно подорожавшей нефти и газа ожидается резкий скачок размера счетов за свет, подорожание продовольствия, рост ставок по кредитам, в том числе ипотечным.