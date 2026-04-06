Трамп не исключил переброску американских войск в Иран

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не исключил переброску американских войск в Иран. С таким заявлением он выступил в интервью газете The Hill.

Источник: Reuters

Как пишет издание, на вопрос о том, исключает ли американский лидер возможность переброски в Иран наземных войск, он ответил отрицательно. «Умные люди пошли бы на сделку», — заявил Трамп, рассуждая о возможности достижения договоренностей с Ираном.

По свидетельству The Hill, президент США при этом заявил, что в случае, если сделка достигнута не будет, США готовы будут рассмотреть возможность нанесения ударов по любым инфраструктурным объектам на территории Ирана.

В интервью порталу Axios американский лидер заявил о высоких шансах на заключение сделки с Ираном к 7 апреля. Ранее в Truth Social он угрожал ударами по энергетической и гражданской инфраструктуре в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив к 6 апреля.

