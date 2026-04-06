Lebanon 24: четыре ливанца погибли при ударе ВМС Израиля по пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 6 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека были убиты при израильском ударе по восточному пригороду Бейрута Айн-Сааде. Как сообщает новостной портал Lebanon 24, ракеты были выпущены кораблем израильских ВМС по двум квартирам в жилом комплексе «Тиляль».
Опознаны двое погибших граждан — местный активист христианской партии «Ливанские силы» Пьер Муаввад и его супруга. Обнаружены еще двое убитых и несколько раненых в квартире этажом выше, которая недавно была сдана перемещенным лицам, предположительно членам шиитской организации «Хезболлах». Согласно версии портала, там проводилось совещание руководящего звена «Хезболлах». Незадолго до удара один из его участников отъехал от дома на мотоцикле.
Ранее был нанесен удар по автомашине в районе города Эль-Мансурия, который расположен по соседству с Айн-Сааде. О последствиях этой атаки израильских ВМС подробностей не приводится.