Дмитриев высмеял климатические цели Евросоюза

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил мнение, что способы реализации целей устойчивого развития ООН могут привести к существенным ограничениям для жителей Европы. По его оценке, такие инициативы способны заметно повлиять на повседневную жизнь граждан.
Он иронично охарактеризовал возможные последствия, указав на сценарий, при котором людям придется отказываться от поездок, авиаперелетов и активного использования личного транспорта.
«Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — написал Дмитриев с иронией в X*.
Также Дмитриев отметил, что Европейский союз уже в ближайшее время приблизится к выполнению значительной части своих экологических задач и начнет активную реализацию стратегии по достижению углеродной нейтральности. По его словам, это может означать переход к более жестким мерам в рамках климатической политики.
Ранее глава РАН Геннадий Красников рассказал, что из-за глобального изменения климата погодные условия в России стали более резко континентальными.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.