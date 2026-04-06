Космонавты «Роскосмоса» поздравили граждан с началом Недели космоса

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали с МКС видеообращение к россиянам, в котором поздравили их с началом Недели космоса.
Как отметил Кудь-Сверчков, Неделя космоса в России — это огромное событие не только для ракетно-космической отрасли, но и для всей страны.
«Указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении Недели космоса на ежегодной основе начиная с этого года подтверждает большое внимание, которое уделяет государство развитию космонавтики», — подчеркнул космонавт.
Микаев, в свою очередь, назвал символичным то обстоятельство, что первая Неделя космоса проводится в год 65-й годовщины полёта человека за пределы Земли.
«Юрий Гагарин навсегда вписал своё имя в историю всего человечества, проложив людям дорогу к звёздам», — сказал он.
В заключительной части видеообращения слово взял Федяев. Космонавт отметил, что жителям России всю неделю будет доступно большое количество образовательных, культурных и памятных мероприятий.
Неделя космоса пройдёт в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году её проведение приурочено к 65-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос.
