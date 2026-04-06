В Новороссийске в результате атаки украинских БПЛА пострадали восемь человек

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Новороссийск привела к ранению восьми человек, двое из которых — дети.

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Новороссийск привела к ранению восьми человек, двое из которых — дети.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что ситуация в городе складывается наиболее серьёзная.

«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме…» — написал губернатор.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о попадании обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Новороссийске.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше