В Новороссийске в результате атаки украинских БПЛА пострадали восемь человек

Атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Новороссийск привела к ранению восьми человек, двое из которых — дети.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что ситуация в городе складывается наиболее серьёзная.
«На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме…» — написал губернатор.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили о попадании обломков украинского беспилотника в многоквартирный дом в Новороссийске.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше